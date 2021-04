Die Linksfraktion im Ludwigshafener Stadtrat erklärt sich solidarisch mit den Forderungen der Jusos Ludwigshafen im Hinblick auf die „inhumanen Umstände“ der Abschiebung einer jesidischen Familie. Die Linken fordern nach eigenen Angaben „eine umfassende Aufklärung der Abläufe der Nacht- und Nebelaktion“ im Kontext des laufenden Widerspruchsverfahrens und der Handlungsspielräume der Verantwortlichen für die Abschiebungsverfügung und deren Durchführung. „Eine derart unmenschliche und kaltherzige Vorgehensweise widerspricht dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Grundlage aller staatlichen Gewalt.“ Sprecher Bernhard Wadle-Rohe fordert Aufklärung, „warum wissentlich gegen mehrere Gesetze verstoßen wurde“? Die Linksfraktion verurteilt die „überfallartige Abschiebung“ und appelliert an die handelnden Institutionen, die Abschiebungsverfügung rückgängig zu machen, dem zwölfjährigen Yurik T. wieder den Besuch der Ernst-Reuter-Realschule plus in der Gartenstadt zu ermöglichen und die Familie wieder zusammenzuführen. Die Linksfraktion unterstützt den Aufruf der Jusos für eine Demonstration am Freitag, 16 Uhr, am Lichttor des Rathauses.