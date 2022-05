Für die Ludwigshafener Linken ist Deutschland längst Kriegspartei. Ihr Fraktionschef im Stadtrat, Liborio Ciccarello, widerspricht damit den Einschätzungen der Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, Armin Grau (Grüne) und Christian Schreider (SPD). Diese hatten zuletzt im RHEINPFALZ-Interview erklärt, dass Deutschland durch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine nicht zur Kriegspartei geworden sei. Ciccarello verweist indes auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Demnach sei Deutschland Kriegspartei, weil der Bundestag nicht nur beschlossen habe, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, sondern darüber hinaus auch, ukrainische Soldaten auszubilden. Dieses entscheidende Detail hätten Grau und Schreider ignoriert, kritisiert Ciccarello.

„Der falsche Weg“

Die Lieferung schwerer Waffen sei der falsche Weg, um diesen Krieg zu beenden. Das ziehe ihn noch mehr in die Länge und verursache weitere Tote. Zudem mache sich Deutschland als Kriegspartei angreifbar. Die Regierung müsse in diesem Kontext die Interessen der kleinen Leute vertreten und deeskalieren, statt zu eskalieren. „Dieser Krieg wird letztlich durch Verhandlungen beendet, warum also nicht jetzt schon damit beginnen?“, fragt Ciccarello.