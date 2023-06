Wegen einer Antriebsstörung ist eine Straßenbahn der Linie 4 am Donnerstagmorgen in eine Werkstatt der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) abgeschleppt worden. Das sagte ein RNV-Sprecher am Mittag auf Anfrage. An einer Ampel in der Kaiser-Wilhelm-Straße in der Innenstadt habe die Tram gegen 9.30 Uhr ihre Fahrt stadteinwärts plötzlich nicht mehr fortsetzen können. Auch die Türen seien für eine kurze Zeit blockiert gewesen. Die zahlreichen Fahrgäste mussten rund 20 Minuten warten, bis die Türen von der Fahrerin händisch geöffnet werden konnten. Eine weitere Straßenbahn wurde durch den Defekt zeitweise ausgebremst, andere Bahnen wurden von der RNV kurzfristig umgeleitet. Es sei zu keinen nennenswerten Behinderungen oder Verspätungen gekommen, so der RNV-Sprecher.