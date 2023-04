Wegen einer Gleis- und Fahrbahnunterspülung wird die Strecke der Stadtbahnlinie 10 in der Hohenzollernstraße (Nord) komplett gesperrt. Ursache ist ein Schaden an der Kanalisation. Eine Baufirma soll innerhalb von elf Tagen die Schäden reparieren.

Nachdem der Schaden am Freitag entdeckt worden war, war die Linie 10 zunächst nur zwischen Friesenheim-Mitte und Berliner Platz in Fahrtrichtung Luitpoldhafen gesperrt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) weiter mitteilt, werden ab Dienstag bis Freitag, 28. April, nun beide Fahrtrichtungen in der Hohenzollernstraße gesperrt. Die Stadtbahnen fahren stattdessen eine Umleitung von Alt-Friesenheim über die BASF und das Rathaus bis zum Berliner Platz. Von dort aus geht es regulär weiter zur Endhaltestelle Luitpoldhafen

Grund für die Vollsperrung in der Hohenzollernstraße ist die Reparatur der defekten Abwasserleitungen, die Ursache für die Unterspülung und Absenkung der Fahrbahn und der Gleise waren. Wenn die Straße geöffnet wird, ist der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich nicht mehr in beide Fahrtrichtungen möglich. Daher können unter anderem die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Hauptbahnhof, Marienkirche, Klinikum und Ebertpark/Fichtestraße von der Linie 10 nicht mehr bedient werden. Der restliche Verkehr wird um die Schadensstelle geleitet, die in der Hohenzollernstraße zwischen den Einmündungen Pettenkoferstraße und Bessemerstraße liegt.