Um die Kostenentwicklung bei der Sanierung der Linie 10 und um den ersten Bauabschnitt in der Hohenzollernstraße geht es am Dienstag in der Sitzung des Ortsbeirats Nördliche Innenstadt. Auch die Haushaltsplanung steht auf der Tagesordnung. Ebenso ein Antrag des Ortsvorstehers Osman Gürsoy (SPD), der Müllbehälter neben jeder Sitzbank in Nord fordert. Die Linke hakt zu öffentlichen Sperrmüllplätzen im Hemshof nach. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet im Stadtratssaal im Rathaus statt. Es gilt coronabedingt die 3G-Regel.