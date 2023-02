Rund vier Wochen vor Inbetriebnahme der Linie 10 in Alt-Friesenheim hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit den ersten Fahrten auf dem erneuerten Streckenabschnitt begonnen. Die Test- und Schulungsfahrten finden außerhalb des Regelfahrplans statt.

Die Bahnen fahren wieder auf dem erneuerten Streckenabschnitt der Linie 10 zwischen den Haltestellen Friesenheim-Mitte und Kreuzstraße, wie die RNV weiter mitteilt. Noch tragen sie jedoch die Aufschrift „Werkstattfahrt“ und es können keine Fahrgäste einsteigen. Bevor in einem Monat der Busersatzverkehr zwischen den Haltestellen Ebertpark/Fichtestraße und Friesenheim Mitte eingestellt und der Bahnbetrieb wieder aufgenommen wird, müssen laut RNV noch zahlreiche Test- und Fahrschulfahrten durchgeführt werden.

Die Probefahrten ohne Fahrgäste dienen der technischen Prüfung und Freigabe der Strecke. Dabei wurde unter anderem danach gesehen, ob alle Weichen korrekt gestellt sind . Ebenfalls geprüft wird, ob alle elektrischen Signalanlagen für die Straßenbahn sowie die Fußgängerampeln entlang der Strecke funktionieren. Auch die Stromversorgung über den Fahrdraht zum Stromabnehmer der Bahn wird gecheckt. Wenn alle Tests positiv ausfallen und die Strecke technisch einwandfrei ist, wird sie von der zuständige Aufsichtsbehörde freigegeben. Dann beginnt die Fahrschule für das RNV-Personal. Bei den Schulungsfahrtensollen die Straßenbahnfahrer die Strecke und ihre Besonderheiten kennenlernen. Ab Montag, 3. April, soll dann der reguläre Fahrgastbetrieb auf der „Neuen Linie 10“ aufgenommen werden.

900 Meter langer Abschnitt

Die sieben Kilometer lange Strecke der Linie 10 zwischen Luitpoldhafen und Alt-Friesenheim erhält seit April 2019 neue Gleise, barrierefreie Haltestellen und ein modernes Straßenbild. Der 900 Meter lange Abschnitt in Alt-Friesenheim ist als erstes fertig und wird nun in Betrieb genommen. Im Anschluss soll es mit dem 1,7 Kilometer langen Bereich der Hohenzollernstraße zwischen Stern-/Hohenzollernstraße und Marienkirche weitergehen – doch der Prozess stockt, weil sich die Gesamtkosten für den Ausbau von ursprünglich 37,5 auf über 60 Millionen Euro erhöht haben. Der Ausbau der Linie 10 ist das größte und teuerste Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen.