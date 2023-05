Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bauarbeiten für die Linie 10 sind etwas Besonderes. Das liegt an den technischen Herausforderungen entlang der Straßenbahngleise im engen Friesenheim, aber auch an der langen Projektdauer bis Ende 2022. Das Zwischenfazit fällt uneingeschränkt positiv aus. Ein Baustellenbesuch an einem besonderen Tag.

Millimeter für Millimeter schwebten am Donnerstag die Teilstücke für den Kreuzungsbereich Sternstraße/Carl-Bosch-Straße über den vorbereiteten Untergrund. Schwerstarbeit