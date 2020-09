Als „kleinen Beitrag für den Klimaschutz“ will Christian Schreider den SPD-Antrag verstanden wissen, Haltestellendächer der Linie 10 zu begrünen – nach dem Vorbild anderer Städte. „Friesenheim könnte in Ludwigshafen ein Vorreiter sein“, sagte er am Dienstagabend im Friesenheimer Ortsbeirat. Die Antwort der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) sei „unbefriedigend“. Die RNV verwies unter anderem darauf, dass alte Haltestellen an manchen Standorten wiederaufgebaut werden.