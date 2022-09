Verkehr war ein Schwerpunkt in der Sitzung des Ortsbeirats Friesenheim am Dienstagabend. „Mit dem besonderen Augenmerk auf den Radverkehr“, erklärte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Dabei hatte er allerdings nicht nur gute Neuigkeiten für das Gremium mitgebracht. „Wir werden es nicht erleben, dass in diesem Jahr noch eine Straßenbahn auf der Linie 10 fährt“, sagte er. Die Arbeiten an den Oberleitungen, die längst hätten beendet werden sollen, sind in Verzug und werden erst in den kommenden beiden Wochen abgeschlossen sein. Noch schlechter sieht es bei den Lichtsignalanlagen aus. „Das zuständige Unternehmen hat extreme Lieferengpässe“, berichtete Henkel von seinem Gespräch mit der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Der Subunternehmer hofft auf einen vorläufigen Liefertermin für die benötigten Bauteile im Dezember dieses Jahres. „Aber auch das ist längst noch nicht sicher“, so Henkel.

Gesamtkosten von über 60 Millionen Euro

Der Stadtrat hatte sich im Juli für den Ausbau der Linie 10 in der Hohenzollernstraße (Friesenheim/Nord) ausgesprochen. Die beschlossene Variante sieht zwischen den Haltestellen Marienkirche (Nord) und Friesenheim-Mitte einen Vollausbau vor. Der Straßenraum wird neu aufgeteilt. Der gesamte Ausbau der Linie 10 beläuft sich mittlerweile auf über 60 Millionen Euro – weit mehr als die ursprünglich geplanten 37,5 Millionen Euro. Die 2,6 Kilometer lange Strecke zwischen Hemshof und Alt-Friesenheim erhält neue Gleise, barrierefreie Haltestellen und ein modernes Straßenbild.