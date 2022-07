Von Gerhard Bühler

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) stellt derzeit ihre Planungen zum Ausbau der Linie 10 in der Hohenzollernstraße vor. Erarbeitet hat das Verkehrsunternehmen dazu mehrere Varianten, die sich im Umfang der Erneuerung – Gleisbereich, Straßenraum, Gehweg – voneinander unterscheiden (wir berichteten). Im Ortsbeirat Nördliche Innenstadt gab es dazu am Dienstag eine grundsätzlich positive Resonanz.

Eine Empfehlung wird aber erst in der gemeinsamen Sitzung mit dem Ortsbeirat Friesenheim am Donnerstag ausgesprochen, wie Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) sagte. In der Sitzung des Ortsbeirats Nord am Dienstag stellte Frank Dommasch, RNV-Bereichsleiter Infrastruktur, die Planvarianten im Detail vor. Als Favorit gilt die Variante 3, die eine Erneuerung des gesamten Straßenraums „von Hauswand zu Hauswand“ vorsieht und laut den Planern für alle Anforderungen die besten Lösungen bietet. „Super, dass die Haltestelle Klinikum und andere barrierefrei werden“, freute sich Gisela Witt-Pieper (Grüne). „Wir bräuchten die Pläne ausgedruckt, um sie genau zu studieren. Allein nach dem Vortrag sehen wir uns nicht in der Lage für eine Entscheidung“, machte dagegen CDU-Sprecher Wolfgang Leibig deutlich. „Die Pläne werden am Mittwoch online zu sehen sein“, versicherte daraufhin Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos). Wie Dommasch sagte, werden bei der Informationsveranstaltung zur Linie 10 für die Bürger in der Friedrich-Ebert-Halle am Mittwochabend ebenfalls ausgehängte Pläne zu sehen sein.