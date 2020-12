Das größte Ludwigshafener Nahverkehrsprojekt liegt weiterhin im Zeitplan. Darüber hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) als Projektleiter informiert.

Die Bauarbeiter in Friesenheim bekommen bald eine kurze Verschnaufpause: Vom 24. Dezember bis 10. Januar haben alle frei. Danach gehen die Arbeiten in der Luitpoldstraße weiter. Laut RNV sind die neuen Gleise im ersten Abschnitt der Luitpoldstraße bis zur Friedrich-Profit-Straße bereits im Gleisbett fixiert. Derzeit wird der neue Asphaltbelag in der Luitpoldstraße aufgebracht. Zeitgleich werden auch die neuen Gehwege bis zur Friedrich-Profit-Straße fertiggestellt. Die Haltestelle Hagellochstraße sei bereits mit den neuen barrierefreien Hochbahnsteigen zu erkennen. „Damit liegen die Arbeiten für die Linie 10 voll im Zeitplan“, bilanziert die RNV.

Im weiteren Verlauf der Luitpoldstraße bis zur Kreuzung mit der Kreuzstraße sind die alten Gleise entfernt worden und die Arbeiten zur Erneuerung des Abwasserkanals laufen. „Bis Weihnachten soll das erste neue Kanalstück bis zur Abzweigung Löwenstraße liegen“, so die RNV. Nach der Weihnachtspause geht es in der Luitpoldstraße weiter.

Die Arbeiten an der Linie 10 laufen seit April 2019. Neben neuen Gleisen werden auch barrierefreie Haltestellen gebaut. Bis Ende 2022 soll der 900 Meter lange Abschnitt in Alt-Friesenheim fertig sein. Die Kosten: 14 Millionen Euro. Danach geht es auf der 2,2 Kilometer langen Strecke in der Hohenzollernstraße weiter. Die Gesamtkosten: 37,5 Millionen Euro.