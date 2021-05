Die Baustelle der Linie 10 in Alt-Friesenheim geht in den nächsten Abschnitt. Von Ende Mai bis voraussichtlich August arbeitet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in der Kreuzstraße auf dem Abschnitt zwischen Spaten- und Friesenstraße, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei werden zunächst die alten Gleise und das Straßenpflaster entfernt. Zudem erneuert der Wirtschaftsbetrieb die Hausanschlüsse der Stadtentwässerung und die Technischen Werke sanieren teilweise die Stromleitungen sowie die Gas- und Wasserleitungen. Anschließend werden neue Gleise verlegt. Auch der Straßenbelag und die Gehwege werden wieder hergestellt. Die Kreuzstraße bleibt während der Arbeiten für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Der Baustellenbeauftragte Gerhard Wagner ist für Anwohner zu erreichen unter Telefon 0160/ 99473251 oder per E-Mail an wagner.pro@web.de.