Auf der Baustelle der Linie 10 wird es zum Jahreswechsel eine dreiwöchige Pause geben. Danach soll weiter in Friesenheim gearbeitet werden. Wie das Projekt langfristig weitergeht, ist jedoch noch unklar.

Auf der Baustelle in Friesenheim sind in den Wochen vor Weihnachten noch Gleise in der Kreuzstraße eingebaut worden. Ab Donnerstag, 23. Dezember, pausieren die Arbeiten und werden wieder ab Montag, 10. Januar, fortgesetzt. Dann geht die Baumaßnahme in der Kreuzstraße und im Übergangsbereich zur Hohenzollernstraße weiter, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) weiter mitteilt.

Die neuen Gleise in der Kreuzstraße auf dem Abschnitt zwischen Friesen- und Sternstraße sind bereits in ihrem Gleisbett fixiert und eine erste Asphaltschicht ist aufgebracht. Auch die neuen Gehsteige auf der westlichen Seite zwischen Friesen- und Sternstraße sind fertiggestellt. Die Arbeiten für die Linie 10 liegen laut RNV damit im Zeitplan.

Dreiwöchige Pause

Nach der dreiwöchigen Baupause zum Jahreswechsel geht es in der Kreuzstraße mit den Arbeiten ab dem 10. Januar weiter. Zudem werden im Übergangsbereich zu den Bestandsgleisen in der Hohenzollernstraße Vorbereitungen für den Bau neuer Fahrleitungsmaste getroffen. Dies ist notwendig, um im Zeitraum zwischen dem Abschluss der Maßnahme in Alt-Friesenheim und dem Baubeginn im nächsten Abschnitt in der Hohenzollernstraße den Betrieb der Stadtbahnlinie 10 wieder aufzunehmen. Die Anwohner werden entsprechend informiert, so die RNV weiter.

Wegen gestiegener Kosten ist derzeit unklar, ob es bei den ursprünglichen Plänen für den weiteren Ausbau der Hohenzollernstraße bleibt. Der Stadtrat hat vor Kurzem die Entscheidung darüber vertagt. Eigentlich war vorgesehen, einen eigenen Gleiskörper dort zu bauen (Kosten: 35 Millionen Euro). Dafür haben sich die Ortsbeiräte Friesenheim und Nord ausgesprochen. Stadt und RNV wollen das Projekt abspecken und einen zweigleisigen Bahnverkehr ermöglichen (Kosten: rund 31 Millionen Euro). Nun soll im Bauausschuss beraten werden.