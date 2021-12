Bleibt es bei den ursprünglichen Ausbauplänen für die Linie 10 in der Hohenzollernstraße mit einem eigenen Gleiskörper und Kosten von 35 Millionen Euro, wie sich das die Ortsbeiräte Friesenheim und Nord wünschen? Oder kommen die überarbeiteten Pläne mit zweigleisigem Bahnverkehr zum Zug mit Kosten von 31,5 Millionen Euro, die von der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) als Projektleiterin favorisiert werden? Darüber sollte am Montagabend der Stadtrat entscheiden. In der siebeneinhalbstündigen Sitzung im Pfalzbau wurde letztlich ein Kompromissweg gewählt. Dieser führt direkt in den Bau- und Grundstücksausschuss, wo nochmals die Argumente für und gegen die jeweiligen Alternativen diskutiert werden sollen. Damit ist die Linie-10-Modernisierung vorerst in der Warteschleife. Denn auch die Ortsbeiräte und die Bürger sollen erneut zu Wort kommen und mitentscheiden, wie es auf dem 1,1 Kilometer langen Abschnitt zwischen Marienkirche und Sternstraße weitergeht – 16 Jahre, nachdem das größte Nahverkehrsprojekt der Stadt auf die Schienen gesetzt wurde. Insgesamt liegen die Kosten inklusive des Ausbaus in Alt-Friesenheim, der im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden soll, bei mittlerweile 54 Millionen Euro, 16,5 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt.