Der erste große Abschnitt des Linie-10-Projekts wird voraussichtlich früher fertig als geplant. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) geht von einem Ende im Frühjahr 2022 aus. Am Montag beginnt ein neuer Bauabschnitt.

Angedacht war eigentlich, bis Ende 2022 mit dem 900 Meter langen Abschnitt in Alt-Friesenheim durch zu sein. Anschließend folgt der Ausbau der 2,2 Kilometer langen Strecke in der Hohenzollernstraße. Doch nun geht es laut den Projektleitern Thomas Stutz und Tugay Önal schneller. Das liege unter anderem an den milden Witterungsverhältnissen, die dazu beigetragen hätten, „dass bisher ohne nennenswerte Unterbrechungen gebaut werden konnte.“

Nach dem Ende der Winterpause laufen die Arbeiten auf der Baustelle inzwischen wieder. Bis Ende Januar erhält die Friedrich-Profit-Straße laut RNV einen neuen Straßenbelag und neue Gehwege. Bis Juni sollen die Kanal- und Leitungssanierung sowie die Gleisarbeiten in der Luitpoldstraße zwischen Einmündung Friedrich-Profit-Straße und Kreuzstraße abgeschlossen sein.

Neue Bauphase in der Kreuzstraße

Am Montag beginnt außerdem die fünfte Bauphase in der Kreuzstraße zwischen der Kreuzung Luitpold- und Einmündung Spatenstraße. Nachdem der neue Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt ist, werden laut RNV zunächst die alten Gleise und der Straßenbelag entfernt. Auch die Haltestelle Kreuzstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte wird rückgebaut. Außerdem sollen die Hauptwasserleitung und die Hausanschlüsse ausgetauscht werden.

Auch soll im Bereich der Kreuzung Luitpold-/Kreuzstraße ein Masse-Federsystem in den Boden kommen. Es dämpft laut Verkehrsbetrieb die Übertragung von Schall und Erschütterungen der vorüberfahrenden Stadtbahnen auf die umliegende Bebauung. Abschließend werden neue Weichen im Kurvenbereich sowie neue Gleise in der Kreuzstraße verlegt, die Straßen und Gehwege erhalten neue Beläge. Dabei wird in mehreren Abschnitten und seitenweise versetzt gearbeitet. Der Linienweg der Ersatzbusse ändert sich nicht.

Gesamtkosten: 37,5 Millionen Euro

Der Linie-10-Ausbau gilt als größtes Nahverkehrsprojekt Ludwigshafens. Die Gesamtkosten werden auf 37,5 Millionen Euro geschätzt, der erste Teil durch Alt-Friesenheim kostet knapp 14 Millionen Euro.