Die Fraktionen im Stadtrat sind sich grundsätzlich einig, wie die Stadtbahnlinie 10 in der Hohenzollernstraße ausgebaut werden soll. Im Bauausschuss sprachen sie sich einstimmig für einen „bestandsnahen Ausbau der gesamten Verkehrsfläche“ aus.

Dieses Votum fließt nach dem Beratungsmarathon in diversen kommunalen Gremien nun in die finale Abstimmung im Stadtrat am kommenden Montag ein. Die favorisierte Variante sieht zwischen den Haltestellen Marienkirche (Nord) und Friesenheim Mitte einen Vollausbau vor. Von der Neuaufteilung des Straßenraums profitieren laut Verwaltung auch Fußgänger und Radfahrer. Im Vergleich zu anderen Varianten müssten „nur“ 14 Bäume und 71 Parkplätze geopfert werden. Letzteres sei auch mit Blick auf die gewünschte Verkehrswende vertretbar.

Barrierefreier Ausbau, keine unzumutbaren Umwege für Rettungswagen vom und zum Klinikum, mehr Sicherheit für Radfahrer und die Option, den Ebertpark anzubinden – das sind wesentliche Kriterien, warum Christian Schreider für die SPD der Empfehlung der Verwaltung folgte. „Ende gut, fast alles gut“, kommentierte Constanze Kraus für die CDU.

Bedenken äußerte sie mit Blick auf die aktuell bereits mit 30 bis 40 Prozent prognostizierten Kostensteigerungen. Planmäßig kostet die Neuplanung, die 2025 realisiert werden soll, knapp 44 Millionen Euro. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erinnerte daran, dass der städtische Anteil von etwa 21 Millionen gegenfinanziert werden muss, entweder durch Umschichtungen oder Mehreinnahmen.

Der Vorschlag von Bernhard Wadle-Rohe (Linke), die Geschwindigkeit in der Hohenzollernstraße generell auf 30 km/h zu reduzieren, wurde mit Verweis auf das mitunter höhere Tempo der Straßenbahn zwischen den Haltestellen abgelehnt.