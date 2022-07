Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) erneuert von Samstag, 23. Juli, bis Montag, 1. August, die Gleisanlage im Bereich des Friedensparks zwischen den Haltestellen Marienkirche und LU-Hauptbahnhof. Dies hat Auswirkungen auf die Stadtbahnlinie 10. Im genannten Zeitraum wird die Linie 10 eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Ersatzbusse verkehren zwischen den Haltestellen Berliner Platz (Steig F) und Friesenheim-Mitte (Steig D). Der Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Luitpoldhafen kann nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, alternativ die Buslinie 74 bis Haltestelle Bürgermeister-Krafft-Platz oder die Buslinie 77 bis Ersatzhaltestelle Drehbrücke zu nutzen. Die Haltestelle Ebertpark wird, in Richtung Friesenheim-Mitte, erst ab 8.30 Uhr angefahren. Die Haltestellen Kreuz- und Hagellochstraße in Alt-Friesenheim werden - abweichend vom bisherigen Schienenersatzverkehr - in beiden Fahrtrichtungen angefahren. Entsprechende Aushänge und Beschilderungen an den Haltestellen seien zu beachten. Für die Haltestelle Friesenheim-Mitte wird stadteinwärts eine Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Stern-/Carl-Bosch-Straße, Höhe Tedi, eingerichtet. Die Haltestelle Rohrlachstraße (Steige D und F) wird zusätzlich angefahren, an der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße wird in Fahrtrichtung Friesenheim-Mitte der Steig C (Nachtbushaltestelle) angefahren.