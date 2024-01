Das größte und teuerste Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen entgleist so langsam: In Alt-Friesenheim ist der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 zwar längst vollendet. Aber die Fortsetzung in der Hohenzollernstraße verzögert sich erheblich. Diese Nachricht sorgte am Dienstag im Ortsbeirat für Entsetzen und massive Kritik. Mehr dazu hier.