Ursprünglich sollten die Bagger an dieser Stelle erst in einem Dreivierteljahr rollen. Doch nun geht die Linie 10-Baustelle in Alt-Friesenheim schon am Montag in ihre letzte Bauphase, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilt.

Gebaut wird ab Montag auf den 100 Metern in der Kreuzstraße zwischen Friesenstraße und Sternstraße. Es ist die siebte und letzte Bauphase für die Straßenbahn-Linie 10 in Alt-Friesenheim. Laut RNV werden zunächst die alten Gleise und der Pflasterbelag entfernt. Die weiteren Arbeiten seien weniger umfangreich als in den vorherigen Bauphasen, denn auf diesem Abschnitt wurden in den vergangenen Jahren bereits die Hauptleitungen und der Abwasserkanal erneuert. „Daher stehen im Untergrund lediglich die Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Strom und Abwasser auf dem Bauplan“, heißt es von der RNV.

Ersatzverkehr ändert Strecke

Anschließend werden die Baugruben verfüllt und ein glatter Untergrund für die neuen Gleise und Schwellen hergestellt. Danach folgen noch ein neuer Asphaltbelag und neue Gehwege. Durch den neuen Bauabschnitt ändert auch der Schienenersatzverkehr per Bus seine Route.

Im Frühjahr 2022 fertig

Voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll die Modernisierung der Linie 10 in Alt-Friesenheim abgeschlossen sein. Der Großteil der Strecke zwischen Ruthenplatz, Hagellochstraße und Sternstraße ist bereits erneuert. Begonnen wurde damit im April 2019. Die Kosten belaufen sich laut RNV auf rund 19 Millionen Euro. Die Erneuerung der Schienen geht mit einer Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden einher. In einem nächsten Schritt steht dann der erste Bauabschnitt für die Erneuerung der Linie 10 zwischen den Haltestellen Sternstraße und Marienkirche an. Dafür nennt die Verkehrsgesellschaft aber noch keinen Zeitpunkt.

Im Netz

Weitere Infos zur Baustelle und zur Umleitung der Busse im Netz unter www.die-neue-linie10.de.