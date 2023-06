Der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 verteuert sich abermals. Der Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung eine Kostensteigerung einstimmig bewilligt, darüber aber in nicht-öffentlicher Sitzung diskutiert. Für den Bauabschnitt „Alt-Friesenheim“ erhöhen sich die Kosten auf Basis eines Projektberichts der Revision um 2,5 auf knapp 21,5 Millionen Euro. Im März 2019 war für diesen Abschnitt noch von Kosten von rund 19 Millionen Euro ausgegangen worden, ursprünglich lagen sie bei gut 14 Millionen Euro.

„Sehr knapp kalkuliert“

Begründet wird der Mehraufwand durch zusätzlich notwendige Arbeiten an Gleisen, Leitungen und Anlagen, gestiegene Materialpreise und Leistungen für die Beseitigung von belastenden Stoffen im Boden. Die Kostenschätzung des Planungsbüros von 2016 sei ohnehin „sehr knapp kalkuliert“ gewesen. Zudem hat der Ausschuss einen zweckgebundenen Investitionszuschuss von 435.000 Euro (Gleiserneuerung, barrierefreier Ausbau) und weitere 200.000 Euro für den Ausbau der Gleisanlagen an angrenzende öffentliche Verkehrsflächen gebilligt.

Größtes Nahverkehrsprojekt der Stadt

Die sieben Kilometer lange Strecke der Linie 10 zwischen Luitpoldhafen und Alt-Friesenheim erhält seit April 2019 neue Gleise, barrierefreie Haltestellen und ein modernes Straßenbild. Der 900 Meter lange Abschnitt in Alt-Friesenheim ist seit 3. April wieder in Betrieb. Nun folgt der 1,7 Kilometer lange Bereich zwischen Stern-/Hohenzollernstraße und Marienkirche. Die Gesamtkosten für den Ausbau von ursprünglich 37,5 haben sich inzwischen auf über 65 Millionen Euro erhöht. Der Ausbau der Linie 10 ist das größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen. Vor Ausbaubeginn waren in der Linie 10 zwischen Marienkirche und Alt-Friesenheim laut der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft täglich bis zu 4500 Fahrgäste unterwegs.ier