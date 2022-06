Die Gesamtkosten für die Modernisierung der Straßenbahnlinie 10 steigen erneut: von ursprünglich 37,5 auf über 60 Millionen Euro. Denn nach dem fast vollendeten Ausbau in Alt-Friesenheim, der 19 statt veranschlagter 14 Millionen Euro verschlingt, klettern abermals auch die Ausgaben für den noch ausstehenden Bauabschnitt in der Hohenzollernstraße: von ursprünglich 23,5 und zwischenzeitlich 35 auf nun 44 Millionen Euro – falls die favorisierte Ausbauvariante zum Zuge kommt, die die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und die Stadtverwaltung den politischen Gremien vorschlagen.

Sechs alternative Varianten geprüft

Es ist eine von sechs geprüften Varianten. Sie sieht einen Vollausbau im Bereich Hohenzollernstraße ohne eigenen Gleiskörper vor, von dem alle Verkehrsteilnehmer und die beiden betroffenen Stadtteile Friesenheim und Nord profitieren würden, sagte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die überarbeitete Planung für den Bereich Hohenzollernstraße wurde angestoßen, weil sich Förderrichtlinien für den Ausbau geändert haben und damit der Weg frei war für eine zweigleisige Lösung, die unterm Strich viele Vorteile bringe, etwa eine bessere Taktung und eine Anbindung der Linie an den Ebertpark. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wäre die bereits genehmigte und nun verworfene Ursprungsvariante mit über 46 Millionen Euro noch teurer geworden, so die RNV.

