Bei einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 6. Juli, 18 bis 19 Uhr, Konferenzbereich der Eberthalle, Erzbergerstraße 89, stellen die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) den Stand der Planungen sowie die Vorzugsvariante für den Ausbau der Stadtbahnlinie 10 in der Hohenzollernstraße vor. Friesenheimer Bürger, Gewerbetreibende und Institutionen aus Friesenheim und der Nördlichen Innenstadt sind dazu eingeladen: „Vorstellung Stand der Planungen für die Erneuerung des Abschnitts Hohenzollernstraße“ – so ist der Abend überschrieben.

Experten beantworten auf Fragen

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos), Alexander Tremmel und Frank Neuschwander vom Bereich Tiefbau , Steffen Magin, RNV-Abteilungsleiter Bau, Thomas Stutz, RNV-Projektleiter Linie 10 sowie Jörg Pitschel vom beauftragten Ingenieurbüro Karle werden dabei einen Überblick über den Stand der Planungen geben und auf die von Stadtverwaltung und RNV empfohlene Variante 3 des Vollausbaus eingehen. Im Anschluss stehen die Fachplaner für Anregungen und Fragen zur Verfügung.

Neue Planung beauftragt

Die Stadt hatte die RNV im Januar beauftragt, eine neue Planung zu erarbeiten, wie die Linie 10 in der Hohenzollernstraße ausgebaut werden kann. Der bereits genehmigte Entwurf, der eine teils eingleisige Führung der Stadtbahnlinie in einem eigenen Gleiskörper vorsah, wird damit nicht weiterverfolgt. Neue Förderstrukturen ermöglichen mittlerweile eine günstigere Planung, die mit mehr Vorteilen für Nah-, Individualverkehr und Fußgänger einhergehen sollen.

Gesamtkosten steigen auf über 60 Millionen Euro

Die Modernisierung der Gleise und des Straßenbilds der Linie 10 ist das größte Nahverkehrsprojekt der Stadt. Der 900 Meter lange Abschnitt in Alt-Friesenheim (Kosten: 19 Millionen Euro) ist fast abgeschlossen, nun soll der 1,7 Kilometer lange Bereich Hohenzollernstraße (Kosten: 44 Millionen Euro) folgen. Die ursprünglich geschätzten Gesamtkosten lagen bei 37,5 Millionen Euro, jetzt werden sie auf über 60 Millionen Euro veranschlagt. Insgesamt ist die Linie-10-Strecke zwischen Luitpoldhafen und Alt-Friesenheim sieben Kilometer lang.

