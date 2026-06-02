Rund 340 Tänzer, 74 Lieder und mehr als fünf Stunden Höchstleistungen: Die Country-Line-Dancers Neuhofen ziehen eine Bilanz ihrer Party im Neuen Hof am Samstag.

Ein volles Haus ist im Neuen Hof in Neuhofen keine Seltenheit. Doch während das Programm meist auf der Bühne stattfindet und Gäste nur zuschauen, wurde am Samstag der ganze Saal zur Tanzfläche. Die Country-Line-Dancers Neuhofen hatten zu ihrer jährlichen Line-Dance-Party geladen und rund 340 Menschen waren gekommen.

„Ich habe Punkt 19.30 Uhr die Tanzfläche eröffnet. Ab dieser Minute hat der Saal gebebt“, berichtet Vorsitzender Mathias Müller. Zum Auftakt gab es allerdings erstmal einen anderen Tanzstil zu sehen: Die Hip-Hop-Tänzer der DDC Streetsquad aus dem Dany-Dance-Center Neuhofen präsentierten die Show, mit der sie Europameister geworden sind. „Wir wollten diese Tanzrichtung zeigen“, sagt Müllers Frau Uschi. Das sei gut angekommen. „Die Gruppe hat es geschafft, dass unsere Gäste total begeistert waren.“

Synchronität kein Problem

Im Anschluss stürmten die Line-Dancer, die aus der Region, aber auch aus Frankfurt, Landau, Wörth und Ladenburg angereist waren, das Parkett. Zwar ließen sich die Mitglieder der Vereine zum Teil noch an ihren Team-Outfits erkennen, doch auf der Tanzfläche vermischten sie sich mehr als fünf Stunden lang zu einer farbenfrohen Gemeinschaft. „Die Gruppen kennen sich untereinander“, sagt Uschi Müller. Der Grund: Sie treffen sich regelmäßig auf Veranstaltungen. Da die Choreografien zu den Liedern festgelegt sind, ist Synchronität kein Problem. 74 Songs aus Rock, Pop und Country standen auf der Playlist. „Jedes Lied ist ein separater Tanz mit anderen Schrittfolgen und Drehungen“, erklärt Mathias Müller. Manche Tänze seien einfacher, manche komplizierter und schneller. Je nachdem, auf welchem Trainingslevel die Tänzer seien, machten sie mit oder gönnten sich eine Pause.

Line-Dance liegt im Trend. Allein der 2007 gegründete Neuhofener Verein hat mittlerweile knapp 190 Mitglieder – Tendenz steigend. Sieben Trainerinnen geben an sechs Tagen in der Woche Kurse in der Neuhofener Museumsscheune. „Unser jüngstes Mitglied ist 16 Jahre alt, unser ältestes 85“, sagt der Vorsitzende. Alle eint die Liebe zum Tanzen und das Gemeinschaftsgefühl. „Wir tanzen, weil es Spaß macht“, sagt der 64-Jährige. Zudem fordere das Hobby Geist und Körper. Dies sei auch einem Feuerwehrmann aufgefallen, der zur Brandsicherheitswache vor Ort war. „Das ist ja Hochleistungssport, was ihr hier macht“, habe der gesagt. Dem stimmt der Vorsitzende zu. „Aber die gute Laune steht immer im Vordergrund.“

Partystimmung ohne viel Alkohol

Dennoch ist Line-Dance eine schweißtreibende Angelegenheit. Dies schlug sich am Samstag auch im Getränkeverkauf nieder: Während Bier und Wein nur vereinzelt bestellt wurden, verkaufte das Standteam laut Organisator 408 Liter Wasser. Für Partystimmung braucht es beim Line-Dance also keinen Alkohol.

Im Netz

linedance-neuhofen.de