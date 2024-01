Das Ludwigshafener Tanzpaar Linda Unser und Christopher Roschlaub hat beim ersten hochkarätigen Ranglistenturnier des Jahres in Glinde einen Top-Ten-Platz erreicht.

310 Tanzpaare , darunter 18 Spitzen-Paare der deutschen Rangliste des Lateinturniertanzes, schritten nahe Hamburgs auf die Tanzfläche. Linda Unser und Christopher Roschlaub vom Tanzzentrum Ludwigshafen erreichten hier das Finale. In einem nervenaufreibenden Kopf-an-Kopf-Rennen sicherten sie sich Platz sechs in Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Dobel und gaben sich nur in Jive den Konkurrenten aus Bremern geschlagen. Damit kletterten die Ludwigshafener auf Platz 17 der deutschen Rangliste.

Im vergangenen Jahr hatten sie das Viertelfinale beim Worldcup Latein Rising Stars in Riga sowie einen bemerkenswerten zweiten Platz bei den Luxemburg Championships Rising Stars erreicht. Der Saisonauftakt 2024 ist am 4. Februar in Grünstadt mit der Landesmeisterschaft. Ein weiteres Höhepunkt steht bereits im März an: Dann wird das Paar bei der deutschen Meisterschaft in Berlin an den Start gehen.