Nach Tier Mobility und Bird gibt es seit Freitag auch E-Scooter des US-Unternehmens Lime in Ludwigshafen und Mannheim. Mehr als 1000 Scooter wurden seit Donnerstagabend aufgestellt. Lime bietet seine Leihroller bislang in 18 Städten bundesweit an und ist eigenen Angaben zufolge weltweit in mehr als 30 Ländern aktiv. Laut Unternehmensangaben möchte Lime auch Stadtteile abdecken, die schlechter mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen sind.