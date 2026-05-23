Das Mehrkampf-Turnier der TG Limburgerhof ist Auftakt zur Sportwoche. Es gibt einige Angebote, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche richten.

Der Mehrkampf hat bei der TG Limburgerhof Tradition. Bereits zum 34. Mal richtet die Leichtathletik-Abteilung an Pfingstsonntag und -montag die traditionsreiche Veranstaltung im Waldstadion aus und erwartet bis zu 200 Teilnehmer. Es geht auch um die Qualifikation zu den nationalen Meisterschaften. Los geht es jeweils ab 10 Uhr. Die Wettkämpfe der Mehrkämpfer aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland im Siebenkampf beziehungsweise Zehnkampf dauern bis etwa 16.30 Uhr. Derzeit liegen dem Veranstalter und Organisationsleiter Wolfgang Gerlinger rund 150 Meldungen aus zehn Bundesländern vor. Athletinnen und Athleten aus Belgien und der Schweiz reisen nach Limburgerhof. Der weite Weg vieler Teilnehmer unterstreicht den guten Ruf der Veranstaltung.

Weltrekordlerin am Start

Besonders gespannt dürfen die Zuschauer auf das Wiedersehen mit Barbara Gähling sein. Die Ausnahmeathletin sorgte im vergangenen Jahr mit einem fulminanten Weltrekord im Siebenkampf der Altersklasse W60 für Aufsehen und wird erneut in Limburgerhof an den Start gehen.

Während der kommenden Woche bieten Vereine in Limburgerhof Schnupperstunden an. Am Mittwoch (18.30 Uhr, Kulturkapelle) ist ein Vortrag mit Schiedsrichter Tom Bauer (Neuhofen) in Kooperation mit der VHS und der Kulturkapelle, freitags folgt der Sportabzeichentag im Waldstadion. Die Grundschulen haben ihre Bundesjugendspiele in der Woche geplant, das Jugendkulturzentrum organisiert für alle Kita-Kinder eine „Kinderolympiade“. Es gibt im JuKuZ offene Angebote für Jugendliche. Alle können sich auf einer Mitmachkarte die Übungsstunden, an denen sie teilgenommen haben, eintragen lassen und beim Sportabzeichentag abgeben, es gibt eine Überraschung.