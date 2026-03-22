Der Rhein-Pfalz-Kreis hat eine neue Sportlerin des Jahres 2025: Lilly Hänlein ist Europameisterin im Tanzsport, sie hat aber noch eine andere Sportart für sich entdeckt.

Lange war es ein Geheimnis: Bei der Kreissportschau hat Landrat Volker Knörr (CDU) das Wahlergebnis der Jury bekanntgegeben: Sportlerin des Jahres 2025 ist die erfolgreiche Tänzerin und Turnerin Lilly Hänlein.

Die erst 19 Jahre alte Studentin aus Hanhofen, die schon im Vorjahr zu den nominierten Kandidaten zählte, hatte sich diesmal durchgesetzt. „Diese Wahl und auch diese Ehrung kam für mich schon etwas überraschend“, sagte die erfolgreiche Sportlerin, die trotz zweier Wettkämpfe und Meisterschaften es sich nicht nehmen ließ, bei der Ehrung in der vollbesetzten Wahagnieshalle anwesend zu sein.

Erfolgreich im Schautanz

Sie erhielt einen Glaspokal sowie einen Betrag von 1000 Euro von der Sportstiftung. „Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel, weil ich im Mannschaftssport unterwegs bin und die Jury auch die nichtolympischen Disziplinen mit ihrer Entscheidung gewürdigt hat“, sagte Hänlein. Seit Jahren ist die Hanhofenerin im Tanzsport im Schautanz in den Disziplinen Freestyle, Charakter und Modern unterwegs. Mit der Formation der TSV GymTa-Session Altlußheim gehört sie nicht nur zu den Besten im Lande, sondern sicherte sich auch 2025 erneut den Europameistertitel in der Disziplin Freestyle. Darüber hinaus gab es noch die Silbermedaille in der Disziplin Charakter und Modern. Die gleichen Platzierungen schaffte Hänlein mit ihrer Gruppe auf nationaler Ebene.

Das ist nur die eine Seite der sportlichen Vita der jungen Studentin, die im zweiten Semester Architektur in Karlsruhe studiert. Im Leistungsturnen gehört sie ebenfalls zu den Besten. Dort startet Hänlein, die noch bei ihren Eltern lebt, aber bald nach Karlsruhe umziehen wird, für den Turnverein (TV) Schwegenheim. „Ich mache beide Sportarten sehr gerne, mir fiel es immer schwer, mich für eine Sportart zu entscheiden, so bin ich bisher immer zweigleisig gefahren“, erzählt sie. Das soll sich bald ändern. „Meinen Schwerpunkt möchte ich künftig auf das Tanzen legen. Ich merke gerade im Leistungsturnen, dass mein Körper nicht mehr so richtig will. Manchmal fühle ich mich da wie eine Oma.“

Umzug nach Karlsruhe

Noch hat sie diesen Schritt nicht vollzogen, aber ihre Prioritäten verschieben sich auch durch den Umzug und das Studium in Karlsruhe. Der Grund ist die hohe Trainingsbelastung und die Fahrten zum regelmäßigen Training. „Das war schon sehr anspruchsvoll, wie mich da meine Eltern unterstützt haben“, erinnert sich Hänlein, die an allen Wochentagen zum Training nach Altlußheim oder eben nach Schwegenheim fuhr. „Zum Glück habe ich jetzt ein eigenes Auto und bin nicht mehr auf die Unterstützung meiner Eltern angewiesen. Trotzdem schaffe ich es aktuell nicht mehr, fünfmal in der Woche im Training zu sein.“ Mit dem fünften Lebensjahr habe sie in Hanhofen begonnen und feierte in den letzten Jahren unzählige Erfolge. „Ich kann meine Titel nicht mehr auflisten, es sind sehr viele“, meint sie augenzwinkernd.

Am Wochenende vor der Preisverleihung war sie bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Schautanz in Großbottwar im Einsatz, einen Tag später erneut im Turnen. „Es ist schon stressig. Aber der Höhepunkt im Schautanz mit der DM und EM steht Ende April/Anfang Mai an, und da möchte ich schon in Topform sein“, räumt Hänlein ein. Gerade im Turnen feierte sie ihre größten Erfolge im vergangenen Jahr mit dem fünften Platz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Kür-Vierkampf als Solistin und sicherte sich zugleich mit dem Team des TV Schwegenheim in der gleichen Disziplin den Landestitel. Darüber hinaus nahm Hänlein am Deutschland-Cup beim Deutschen Turnfest teil und als Landessiegerin mit dem Hannah-Arendt-Gymnasium, wo sie 2024 ihr Abitur bestand, am Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Hänlein gilt zudem als Vorbild im Sport: Sie engagierte sich in der Schule auch sozial, weshalb sie bei der Abiturfeier den Pierre-de-Coubertin-Abiturpreis erhielt.