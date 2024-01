Ein Schwertransport, der aktuell auf der Abbiegespur vom Luisenring in die Neckarvorlandstraße in Mannheim steht, kann seine Fahrt nicht fortsetzen. Das hat die Stadtverwaltung Mannheim am späten Freitagnachmittag mitgeteilt. Der Transport ist demnach abgesichert. Beide Fahrspuren auf dem Luisenring stehen für den Verkehr zur Verfügung, auch die Neckarvorlandstraße kann weiterhin befahren werden. Dennoch sei wegen des großen Gefährts bis voraussichtlich Montag vor allem zu den Hauptverkehrszeiten mit Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich zu rechnen.