Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Lieferwagens, der am Dienstagnachmittag in Oggersheim in einen Unfall mit einer Radlerin verwickelt war. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall um 16.15 Uhr in der Niedererdstraße. Ein Lieferwagen soll beim Rückwärtsfahren eine hinter ihm stehende Radfahrerin angefahren haben. Da beide Beteiligten zunächst keinen Schaden feststellen konnten, tauschten sie vor Ort keine Daten aus. Erst später bemerkte die Fahrradfahrerin, dass ihr Fahrrad beschädigt wurde und sie auch leichte Verletzungen erlitt. Der Fahrer des Lieferwagens und Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 in Verbindung zu setzen.