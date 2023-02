Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 34-jährigen Lieferservice-Mitarbeiter bestohlen. Nach weiteren Angaben der Polizei hatten die Männer gegen 1 Uhr in der Fichtestraße (Friesenheim/Nord) eine Bestellung aufgegeben. Als es zur Übergabe der Bestellung und zur Bezahlung kommen sollte, stahlen sie den Geldbeutel und flüchteten unerkannt. Das Opfer beschreibt die Verdächtigen als einen korpulenten etwa 30-jährigen Mann mit Bart und Brille und einen schlanken etwa 25-Jährigen, der einen schwarzen Kapuzenpullover trug. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.