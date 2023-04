Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Glanz und Gloria hat das Kaiserslauterer Pfalztheater am Freitag sein letztes Operngastspiel in Ludwigshafen in der noch laufenden Spielzeit bestritten. Über die Bühne des Pfalzbau-Theaters ging Charles Gounods Shakespeare-Vertonung „Roméo et Juliette“ (Romeo und Julia): in sowohl szenisch, in Mareike Zimmermanns Regie, als auch musikalisch, unter Generalmusikdirektor Daniele Squeos straffer, energischer Stabführung, und sängerisch sehr geschlossener Aufführung.

Attraktiv war das Kaiserslauterer Gounod-Projekt schon von der Stückwahl her. Verdiente doch „Roméo et Juliette“, ein zentrales Werk der in Frankreich im