An der RTL-Flirt-Sendung „Take me out“ mit Moderator Ralf Schmitz nehmen in den Januar-Ausgaben schwule Männer teil. Hier haben sich der 33-jährige Ludwigshafener Tim Schrock und der 29-jährige Marco Correale aus Nürnberg kennengelernt. Gefunkt hat es zwischen den beiden erst auf den zweiten Blick, dafür aber umso mehr. Marcos Umzug nach Ludwigshafen ist inzwischen geplant.

Tim hatte unter anderem versucht, die Männerherzen im RTL-Studio mit seinem Dackel Bongo zu erobern. Sein Auftritt hatte zunächst eigentlich ganz gut begonnen. Als Tim sich in