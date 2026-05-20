Lidl will in Oppau die alte Filiale abreißen und einen neuen Supermarkt bauen. Der Neubau wird deutlich größer. Die Ortspolitik hat ein paar Wünsche angemeldet.

Der Discounter Lidl plant in Oppau ein wesentlich größeres Gebäude mit einem größeren Sortiment. Die Supermarktkette will an gleicher Stelle im Gewerbegebiet an der Edigheimer Straße einen Neubau hochziehen. Der neue Markt wird deutlich größer: Die Verkaufsfläche soll von bisher 930 Quadratmetern auf 1500 Quadratmeter erweitert werden. Dafür hat die Kette ein angrenzendes Grundstück gekauft. Neben einem größeren Angebot für die Kunden sollen auch die Lidl-Mitarbeiter mit größeren Sozialräumen und Sanitäranlagen von der Erweiterung profitieren.

Für die Oppauer Vereine wichtig: Der Lidl-Parkplatz, der zu einem großen Teil auf einer von der Stadt gepachteten Fläche liegt, kann auch nach dem Neubau weiterhin als Kerweplatz genutzt werden. Geplant sind 131 Stellplätze für die Kunden. Der bisherige Bebauungsplan für das Gebiet setzte dem Neubauprojekt Grenzen. Deswegen ist von der Stadt im vergangenen Jahr ein neuer Bebauungsplan auf den Weg gebracht worden, der nun im April offengelegt wurde. Bisher hat es keine Einwände oder Anregungen gegeben, wie eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung den Ortsbeirat Oppau auf dessen jüngster Sitzung informierte. Die Verwaltung gehe daher davon aus, dass der neue Bebauungsplan nicht mehr verändert werden müsse und nach den Sommerferien im September vom Stadtrat beschlossen werden könne. Danach könne eine Baugenehmigung für den neuen Lidl-Markt beantragt werden.

Parkfrage diskutiert

Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) hätte gerne in den Vertrag zwischen Lidl und Stadt hineingeschrieben, dass Kunden dort länger als 90 Minuten parken dürften. Laut der Mitarbeiterin der Verwaltung sei aktuell eine Parkdauer von zwei Stunden vorgesehen. Aber auch dies ist für den Ortsvorsteher zu kurz, denn der Parkplatz werde von vielen Bürgern genutzt, wenn sie umliegende Arztpraxen besuchen. Außerdem hätten sich Bürger beschwert, die auch in angrenzenden Super- und Drogeriemärkten im Gewerbegebiet einkaufen und nicht ständig deshalb ihr Fahrzeug umparken wollen.

Friedrich Poh (SPD) setzte sich außerdem dafür ein, dass Anwohner an Wochenenden und Abenden nach der Schließung des Supermarkts den Parkplatz nutzen dürfen. Ortsvorsteher Meier verwies darauf, dass die Firma Lidl befürchte, dass bei einer solchen Regelung auch Transporter und Lastwagen den Parkplatz nutzen würden, was nicht gewünscht sei. Poh verwies auf einen Fall in der Mannheimer Neckarstadt, wo ein Anwohner sich erfolgreich gegen einen Strafzettel über 35 Euro auf einem Lidl-Parkplatz wehrte. Denn das Unternehmen hatte mit der Stadt vereinbart, dass die Anwohner den Parkplatz außerhalb der Lidl-Öffnungszeiten zwischen 7 und 22 Uhr kostenlos benutzen dürfen. Ein von dem Discounter beauftragtes Unternehmen begann jedoch, in der Nacht Knöllchen zu verteilen. Lidl ruderte schließlich zurück und die Anwohner können außerhalb der Geschäftszeiten die 100 Stellplätze wieder kostenfrei benutzen. In Oppau will Ortsvorsteher Meier deshalb noch einmal mit dem Discounter reden.