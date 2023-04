Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Lichtmeile“ lädt vom 7. bis 9. Oktober wieder zum kulturellen Bummel mit Konzerten, Kunstausstellung und Literatur an ungewöhnlichen Orten in der Mannheimer Neckarstadt ein. Zum Stadtteil-Jubiläum diesmal nicht nur in West, sondern auch in Ost. Mit dem Licht wird diesmal aber sparsamer umgegangen.

Gleich zweimal musste sie kurzfristig abgesagt werden, diesmal beginnt die „Lichtmeile“ einfach einen Monat früher und kommt etwas größer daher. Das Vorziehen auf