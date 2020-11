Die Ludwigshafener City wird wieder ins rechte Licht gesetzt: Seit Montag leuchtet abends der Ludwigshafener „Lichterzauber“. Über 300.000 Lichtpunkte, mehr als zehn Kilometer Lichterketten sowie eigens für Ludwigshafen entwickelte Leuchtelemente und in weihnachtlichem Glanz erstrahlende Tannenbäume sollen dem Stadtzentrum bis in den Januar eine besondere Atmosphäre verleihen. Zu sehen sind wieder der 4,50 Meter lange beleuchtete Weihnachtsschlitten (Berliner Platz) sowie das „I Love LU“-Signet (Rheinufer), die ein beliebtes Fotomotiv sind. Der „Lichterzauber“ ist das einzige weihnachtliche Ambiente in der Stadt, nachdem wegen Corona der Weihnachtsmarkt abgesagt und das Winterdorf vor der Rhein-Galerie geschlossen wurde.