Der TWL-Lichterzauber in der Ludwigshafener Innenstadt endet am Samstag. Auch in dieser Saison gehörten zu den leuchtenden Installationen wieder die größte begehbare Christbaumkugel Deutschlands, ein großer Lichterschlitten und die „Liebesbotschaft“ am Rheinufer. Insbesondere weil es derzeit coronabedingt nur wenige Angebote gibt, sei der Lichterzauber wohl „für so manchen Betrachter von besonders geschätztem Wert“, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer des Marketing-Vereins Ludwigshafen. So seien die Installationen mit insgesamt mehr als 300.000 Lichtpunkten und über zehn Kilometer langen Lichterketten auch ein beliebtes Fotomotiv gewesen.