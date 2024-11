Eric Trottier, inzwischen das Urgestein der freien Tanzszene Rhein-Neckar, ist immer wieder für Überraschungen gut. Jüngstes Beispiel ist die Choreografie „Two“ in seinem LAB im Mannheimer Jungbusch.

Das Überraschende: „Two“ ist ein intimes, eher leises, abstraktes Tanzstück von fast neoklassisch anmutender Schönheit der Bewegung. Der aus Kanada zugezogene Choreograf ist seit vielen Jahren in Mannheim etabliert. Mit der Gründung des LAB (Labor) als Auftrittsort für seine „Trottier Dance“ wollte er explizit neue experimentelle Wege gehen. Die Kooperation mit dem Lichtkünstler Benjamin S. Jantzen hat zu der Idee geführt, die „Two“ zugrunde liegt: mit Licht bewegungstechnisch zu arbeiten.

Zwei Tänzerinnen in identischen bläulich weißen Ganzkörpertrikots, Laura Börtlein und Miriam Markl, haben die Haare kurz rasiert, doch das sieht man erst eine Weile später, wenn das Licht etwas heller wird. Anfangs und in wiederkehrenden Phasen auch später ist es stockdunkel. Dass da zwei Körper ineinander verschlungen sind, ist nur an Lichtpünktchen erkennbar, die auf den Trikots angebracht sind. Das Gebilde, das man mehr erahnt als sieht, gleicht einer Riesenkrake. In tentakelähnlichem Geschlinger bewegt sie sich sehr langsam fort. Dazu ertönt eine Musik von Steffen Dix und Peter Hinz, die bedrückend düster wirkt. Sie verstummt; bei sachtem rhythmischem Holzklopfen löst sich der amorphe Haufen in zwei Individuen auf. Man sieht nun, dass die Lichter den Körperumriss abbilden. Er visualisiert das Muster der ganzen Choreografie.

Zwei Körper in beständigem Miteinander, Gegeneinander, Ineinander

Die Körper agieren parallel in Bewegung und Richtung oder nur teilparallel: gleiche Bewegung, unterschiedliche Richtung und umgekehrt. Sie bewegen sich spiegelverkehrt oder kontrastierend. Sie bewegen sich zueinander, ohne sich zu berühren, oder verschmelzen zu einem abstrakten Gebilde. Mal ist dieses eine Brücke, wenn die Körper sich einander zubeugen. Erst ist die Brücke ein enger Bogen, zieht sich in die Breite und wird zu zwei Bögen, wenn sich die Armen nach unten abwinkeln. Ein andermal entsteht ein Kasten, wenn die Körper übereinander liegen. Als zwei räumlich getrennte, aber optisch gleiche Individuen durchmessen die Körper den Raum in dynamischem Miteinander, Gegeneinander, Ineinander. Die kurz rasierten Haare lassen die Tänzerinnen jungenhaft wirken, aber die Bewegungen sind weiblich. Die Tänzer/innen sind gleichsam entgendert zu Statuen menschlicher Befindlichkeit.

In dem großen Raum mit zwei jugendstiligen Stahlsäulen in der Mitte ist die Aufführungsstätte mittels schwarzem Aushang zu einem intimen Kabinett verengt. In der Höhe bilden umlaufende Leuchtröhren eine optische Begrenzung. Der „Himmel“ darüber ist offen und füllt sich in der Hauptszene mit lichtem Gewölk, ähnlich einem barocken Deckengemälde. Die Musik braust triumphal auf, und die beiden Tänzerinnen schreiten Arm in Arm verschränkt ...

Das könnte ein schöner Schluss sein. Eric Trottier wäre er wohl zu schön gewesen, denn er fügt noch ein paar weitere Szenen an und lässt das Stück gedimmt ausklingen wie in eine Endlosschleife.

Termine

Weitere Aufführungen von „Two“ am Freitag, 8. November, 20 Uhr, sowie am Samstag, 9. November, 20 Uhr, im LAB, Jungbuschstraße 15b, in Mannheim.