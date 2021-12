Es ist Winter geworden. Nein, ich rede nicht vom Wetter. Ich rede davon, dass noch bis Dienstag die Nächte länger und die Tage kürzer werden. Und irgendwie passen diese kurzen mitunter auch dunklen Tage zu meiner Stimmung. Das zweite Weihnachtsfest unter Corona steht vor der Tür. Dieses winzig kleine Virus wirbelt alles durcheinander, wischt meine Pläne einfach vom Tisch. So vieles ist anders. Und manches nimmt seinen Lauf.

Kerzen trösten

Ab Mittwoch werden die Tage wieder länger, ganz langsam. Es wird noch eine Zeitlang dauern, bis ich das spüren und sehen kann. Noch fühle ich mich in der dunklen Jahreszeit und ich sehne mich nach Licht. Wie tröstlich wirken da die Kerzen am Adventskranz auf mich, wenn sie warm und freundlich flackern. Die vielen Lichter an den Fenstern lassen mich vermuten, es sehnen sich noch mehr Menschen nach Licht und Wärme, im wahrsten Sinne des Wortes und auch im übertragenen.

In knapp einer Woche ist Heilig Abend, dann endlich wird auch der Weihnachtsbaum erstrahlen und wieder lese ich die altbekannte Weihnachtsgeschichte. Von Maria und Josef auf dem weiten Weg von Nazareth nach Bethlehem. Als sie endlich müde und erschöpft ankommen, stehen sie vor verschlossenen Türen. Ich vermute in dieser Nacht sehnen sie sich nach einem kleinen Hoffnungslicht, einer freundlichen Geste, einer Tür, die sich öffnet. Schließlich wird ein zugiger Stall ihr Zufluchtsort.

Mit Jesus wird es hell

Währenddessen geschieht draußen auf den Feldern Außergewöhnliches. Wie gewöhnlich sind die Hirten auf den Feldern bei den Herden. Plötzlich wird es hell. Der Himmel kommt nahe, berührt die Erde. Engel singen und verkünden die Geburt des Retters. Ausgerechnet die Hirten, diese finsteren Gestalten, sollen als erste das Licht der Welt finden – dort wo niemand es vermutet - in einem Stall. Ein kleines Kind – es liegt in Windeln in einer Krippe. Sein Name ist Jesus, das bedeutet „Gott hilft“.

Dieser Jesus begegnet im Laufe seines Lebens unterschiedlichen Menschen und bringt Licht in ihre Dunkelheit. Denn er betrachtet sie mit den Augen der Liebe, nimmt teil an ihren Ängsten und Sorgen, hört ihnen zu und schenkt ihnen neue Hoffnung. Bringt Licht in die Dunkelheit.

Die Autorin

Birgit Kiefer (60) ist Pfarrerin in der Christuskirche Mundenheim.