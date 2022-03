Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. So steht es im ersten Buch Mose in der Bibel. Gott hat die Welt gemacht. Gott hat uns Menschen gemacht. Und wir sollen die Welt bewahren, also auf sie aufpassen. Weil wir Menschen Teil der Schöpfung sind, so wie Tiere und Pflanzen auch. Aus dem Glauben an einen Gott, der die Welt gut geschaffen hat, kann eigentlich nur ein Handeln folgen, das darauf abzielt, auch gut mit dieser Schöpfung umzugehen. So einfach ist das. So einfach sollte das sein.

Läuft gehörig was schief

Doch so einfach ist das scheinbar nicht. Wenn Menschen vor Bomben fliehen müssen, wenn Familien auseinandergerissen werden, wenn Krankenhäuser angegriffen werden, dann läuft etwas gehörig schief. Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine machen mich traurig und wütend. Und gleichzeitig fühle ich mich verzweifelt und erschöpft nach zwei Jahren Corona-Pandemie. Den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben, wäre so einfach. Aber das ist auch keine Option.

Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Eins nach dem anderen, sagt dieser Satz aus dem Matthäusevangelium. Du musst nicht alle Probleme auf einmal lösen. Das kannst du auch gar nicht. Mach einen Schritt nach dem anderen.

Ein erster oder auch nächster Schritt könnte schon heute gemacht werden. Heute Abend ist Earth Hour. Jedes Jahr am letzten Samstag im März machen Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Mit dieser „Stunde der Erde“ soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden. 2007 gingen zum ersten Mal in Sydney in Australien die Lichter aus. Seitdem machen jedes Jahr Menschen auf der ganzen Welt mit. In diesem Jahr wird schmerzhaft deutlich, dass die Nutzung fossiler Energien nicht nur das Klima, sondern auch Kriege anheizt. Deshalb setzen wir heute ein doppeltes Zeichen – für den Klimaschutz und für den Frieden: Licht aus um 20.30 Uhr!

Der Autor

Florian Grieb (32) ist Pfarrer im Kirchenbezirk Ludwigshafen.