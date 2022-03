Ludwigshafen beteiligt sich zum zehnten Mal an der Klimaschutzaktion Earth Hour. Wenn am Samstag, 26. März, weltweit um 20.30 Uhr die Lichter für eine Stunde ausgehen, dann will die Stadt Ludwigshafen nicht nur ein Zeichen für den Klimaschutz setzen, sondern auch ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt senden. Bereits am Freitagabend wird die Beleuchtung der Pylonbrücke ausgeschaltet. Mit dieser Maßnahme beteiligt sich Ludwigshafen bereits seit dem Jahr 2012 an der Earth Hour. Bisher ging es dabei vorrangig um das Thema Klimaschutz. „Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, symbolisch ein Zeichen für den Klimaschutz und für den Frieden zu setzen. In diesen Zeiten, in denen uns unsere energetische Abhängigkeit von anderen Ländern so schmerzhaft bewusst wird, sollte jeder darüber nachdenken, ob und wo man Energie einsparen kann“, erläutert Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Die Earth Hour ist die globale Klimaschutzaktion der Umweltschutzorganisation WWF.