Am 14. September wird das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum wegen einer Brandschutzsanierung über ein halbes Jahr geschlossen. Mit einem bunten Programm verabschiedet es sich, gipfelnd mit einem Auftritt des Turner-Preisträgers Martin Creed, der in Ludwigshafen bereits markante Spuren hinterlassen hat.

Das Foto auf dem Flyer und der Titel des Programms sind witzig, pfiffig und schön doppeldeutig. Auf dem Foto ist der Feuerlöscher abgebildet, den der rumänische Künstler Dan Perjovschi dem Museum zu dessen 40-Jahr-Feier im Herbst vergangenen Jahres beigetragen hat. Daneben steht nach den Regeln neuamerikanischer Schreibweise der Titel „U are hot“ , also: „Ihr seid heiß“. Wenn man den Flyer dann aufblättert, erteilt er den Rat: „Cool bleiben!“

Alles ins Depot

Dieser Ratschlag ist bei einem Feueralarm auch sehr beherzigenswert. Eine Brandschutzsanierung soll das Haus aber nun vor einer solchen Katastrophe bewahren. Am Montag, 14. September, beginnen die Beschäftigten des Museums in Vorbereitung der Sanierungsarbeiten damit, die Ausstellungsräume und ihre Büros auszuräumen. „Alles kommt ins Depot“, sagt Museumsdirektor René Zechlin. Die Hände in den Schoß legen werden er und seine Mitarbeiterinnen deswegen aber während der siebenmonatigen Schließungszeit nicht. Einige beziehen – coronaerprobt – ihr Homeoffice, andere Ausweichquartiere im Rathaus. Schließlich will ja die für den Herbst 2021 vorgesehene Ausstellung „Streetlife“ vorbereitet sein. Und in Tiefschlaf versinkt der Museumsbetrieb auch nicht. Die Ausstellungen in der Rudolf-Scharpf-Galerie im Hemshof laufen weiter, und das Offene Atelier für Kinder wird in den Räumen in der Bismarkstraße 75 fortgeführt. Und wie schon zu Hochzeiten der Corona-Epidemie wird das Museum weiterhin online präsent sein und außerdem thematische Führungen durch die Stadt anbieten.

Der Meister der Quadrate

Zum Abschied bietet das Museum ein Veranstaltungsprogramm mit all seinen bewährten Partnern. Dazu zählt die Pfälzische Musikgesellschaft mit ihren Sonntagsmatineen ebenso wie der Jazzschlagzeuger Erwin Ditzner, das sich aus Dozenten der städtischen Musikschule zusammensetzende Kammermusikensemble Musica Viva ebenso wie die Kindertheatertruppe KiTZ Theaterkumpanei oder die Art-Lounge, die von den beiden DJanes Terrorchicks beschallt wird. Eine Kooperation mit der Mannheimer Popakademie, die durch die Corona-Bestimmungen im Frühjahr geplatzt ist, kommt nun in Gestalt der immer bekannter und beliebter werdenden Sängerin Alex Mayr mit Verspätung doch noch zustande.

Den Höhepunkt des zweitägigen Veranstaltungsprogramms bildet aber der Auftritt Martin Creeds. Auch er hat das Museum zu dessen 40-jährigem Bestehen mit einem Kunstwerk beehrt. Die über 150 auf der Spitze stehenden Quadrate in über 150 verschiedenen Farben und Farbschattierungen an der Wand im Entrée des Museums stammen von ihm. Jetzt aber wird der Turner-Preisträger des Jahres 2001 persönlich in das Museum kommen, und zwar mit einer Performance. Denn der weltberühmte Konzeptkünstler malt nicht nur.

Durchs Museum joggend

Damals, als das Wandgemälde entstand, war Martin Creed nämlich gar nicht persönlich anwesend. Er hatte einen Assistenten nach Ludwigshafen geschickt, erinnert sich Museumsdirektor René Zechlin, und die Ausführung der Bemalung übernahmen drei Künstler aus der hiesigen Region. Von dem Meister stammte lediglich, wie es sich für einen wahrhaften Konzeptkünstler gehört, die Anweisung zur Machart. Die geometrische Form, die farbliche Füllung der Quadrate, die auch dem Zufall sein Recht lässt, passt jedenfalls ausgezeichnet zur Ausrichtung des Wilhelm-Hack-Museums auf konkrete Kunst.

Aber Martin Creed ist nicht auf Malerei festgelegt. In der Tate Britain in London hat er schon einmal mit einer Lichtinstallation überrascht. Bei „The light going on and off“ ging in dem Museum in regelmäßigen Abständen das Licht an und aus. „Das ist in einem Museum technisch nicht so einfach“, sagt René Zechlin zu dieser Performance. „Es geht ihm dabei darum, die Wahrnehmung des Publikums von dem Ausstellungsraum zu verändern.“ Ein andermal ließ Martin Creed alle 30 Sekunden einen Läufer durch eine Galerie der Tate Britain rennen. Diese Performance bekam von ihm die Nummer 850, denn der Künstler nummeriert alle seine Werke durch.

Clowneske Züge

In Ludwigshafen ist nun von Martin Creed eine „Sprachmusikperformance“ zu erwarten. „Sehr humorvoll“, kündigt René Zechlin an. Martin Creed werde bei seinem Auftritt als Verwandlungskünstler zu erleben sein, denn wie in seinem Gesamtwerk geht es auch bei seinen Performances um „Change“, Veränderung. Er ziehe sich ständig um, verwandle sich in eine andere Person, erzähle dabei und garniere seine Erzählungen mit clownesken Einlagen. Sein Auftritt sei zwar auf Englisch, aber Sprachkenntnisse seien nicht unbedingt erforderlich, beruhigt René Zechlin. „Er ist auch ohne Worte gut zu verstehen.“

Das Programm

„Keine Zeit für Abschiedstränen“ werde es vor der Schließung geben, sagt Nina Reinhardt, Pressesprecherin des Wilhelm-Hack-Museums. Denn dicht gedrängt folgt an beiden Tagen von morgens bis abends Veranstaltung auf Veranstaltung:

Samstag, 12. September:10 Uhr: Musica Viva, 11 Uhr: Führung durch „Abstrakte Welten“, 14 Uhr: KiTZ Theaterkumpanei mit „Piccolo Suicidio“, 14-18 Uhr: Offenes Atelier, 14.30 Uhr: Führung für Menschen mit Sehbehinderung, 15 Uhr: Führung durch „Good Vibrations“, 16 Uhr: Musica Viva mit Barockmusik, 17 Uhr: Musica Viva im Hack-Museumsgarten, 18 Uhr: Performance Martin Creed, 19-23 Uhr: Art-Lounge mit den Terrorchicks, 21 Uhr: Konzert Alex Mayr

Sonntag, 13. September: 10 Uhr: Führung durch die Biennale-Ausstellung, 11 Uhr: Matineekonzert mit dem Streichquartett Petit Versailles, 14 Uhr: KiTZ Theaterkumpanei 14-18 Uhr: Offenes Atelier, 15 Uhr: Führung durch „Abstrakte Welten“, 16 Uhr: KiTZ Theaterkumpanei, 17 Uhr: Führung durch „Good Vibrations“, 18 Uhr: KiTZ Theaterkumpanei im Hack-Museumsgarten, 19 Uhr: Konzert Erwin Ditzners mit Jörg Teichert.