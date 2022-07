SPD-Fraktionschef David Guthier hat in der Stadtratssitzung am Montagabend eine „Lex Ludwigshafen“ zur Finanzierung der beiden Hochstraßen gefordert. Jüngsten Berechnungen zufolge könnten sich die Gesamtkosten für das Hochstraßensystem auf knapp anderthalb Milliarden Euro verdoppeln. Was andere Fraktionen forderten, was Baudezernent und Kämmerer sagten, lesen Sie hier.