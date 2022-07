„Bald herrscht wieder Ausnahmezustand im Wohngebiet Notwende-Melm.“ Diesbezüglich ist sich die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende sehr sicher und lädt nach zwei Jahren Pause zur Lewerknedelkerwe ein – dabei soll der Fokus in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit liegen. „Statt Plastiktellern und -Besteck gibt es nun Teller aus Porzellan und Metallbesteck“, teilen die Organisatoren mit. Gefeiert wird die Kerwe von Freitag, 15. Juli, bis Montag, 18. Juli. Auf dem Programm stehen neben Livemusik und abwechslungsreichem Programm „endlich wieder die Siedler-Leberknödel und Riesling-Schorle satt“. Die Nachfrage sei bereits riesig, berichtet Matthias Meier vom Siedlervorstand.

Los geht’s bei der Lewerknedelkerwe am Freitag ab 18 Uhr mit dem traditionellen Schlachtfest, um 20 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung mit dem Fassbieranstich und Freibier. Am Samstag steht um 10 Uhr das Volkswandern an. Abends um 19 Uhr treten Jens Huthoff & Band im Festzelt auf. Am Sonntag wird das Volksradfahren um 9 Uhr gestartet, der ökumenische Zeltgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Auf dem benachbarten Melmweiher präsentiert der Verein Schiffsmodellbau I.G. Oggersheim bis zum Abend seine Modelle beim Modellbootfahren. Um die Mittagszeit werden den Organisatoren zufolge die Jubilare des Vereins im Festzelt begrüßt und bewirtet. Am Montag beginnt um 11 Uhr das Leberknödelessen. Am Sonn- und Montag gibt es ab 14 Uhr außerdem Kaffee und Kuchen. Helfer werden noch gesucht. Kontakt per E-Mail an Matthias.Meier@sg-notwende.de oder per Whatsapp an 0152 29447537.