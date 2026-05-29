Für 75 Jahre Mitgliedschaft im DJK Oppau sind Philipp Fensterer und Willibald Cornelius geehrt worden. Cornelius blickt zurück auf die Zeit nach dem Krieg und seine Erfolge.

Im Jahr 1919 wurde die DJK Sportgemeinschaft 1919 Ludwigshafen-Oppau gegründet. Wie viele andere Vereine wurde sie von den Nationalsozialisten schnell verboten. Im Jahr 1951 schlossen sich zunächst mit einer Fußballabteilung 37 Mitglieder zusammen, um den Verein erneut aufleben zu lassen. Mit von der Partie: Adam Cornelius, der Vater des damals 14-jährigen Willibald. Der Oppauer erinnert sich noch, dass die Mitglieder die Umrisse des Fußballfelds vom früheren Plan entdeckt hatten. „Beim ersten Jugendspiel – ich war damals 15 – sind immer wieder Zwiebeln hochgekommen, wenn man zu tief in die Erde kam“, sagt Willibald Cornelius und schmunzelt.

Die Mannschaft spielte zunächst ausschließlich gegen andere DJK-Vereine, von denen es in der Umgebung etliche gab. „In weißen Shirts, kurzen schwarzen Hosen und barfuß“, blickt Cornelius zurück. Ein Jahr später, 1952, gründete Georg Jesberger eine Leichtathletikabteilung. Mangels Laufbahn meldete er die sportbegeisterte Jugend bei Waldläufen in benachbarten Dorfgemeinden an. Während Cornelius’ Bruder lange Distanzen favorisierte, bevorzugte Willibald Cornelius Kurzstrecken. „100-Meter-Sprint war meine Paradestrecke“, sagt der 89-Jährige und lacht.

Das Stadium entsteht

Bereits 1951 begann Adam Cornelius federführend mit dem Bau eines kompletten Stadions. Als Maurermeister verfügte er über entsprechende Beziehungen, die er nutzte. Im Laufe mehrerer Jahre entstanden Weitsprunganlagen, Anlagen zum Kugelstoßen und Diskuswerfen sowie ein Wassergraben. 1962 war auch die Aschenbahn fertiggebaut. „Die Schulen trugen beim DJK Oppau ihre Bundesjugendspiele aus“, berichtet Willibald Cornelius.

Die Fußballabteilung wurde im Jahr 1953 in den Spielbetrieb des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) aufgenommen, „dessen Vorsitzender Karl Fahrbach war“, erinnert sich Cornelius. Der Name DJK sollte nicht in Erscheinung treten, weshalb die Abteilung als Blau-Weiß Oppau auftrat. „Überall ging es mit dem Fahrrad hin. Bei uns kam man automatisch von der Jugend in die erste Mannschaft.“ Im Verein gab es zu der Zeit noch keine Umkleidekabinen. Ein Edeka in der gleichen Straße gestattete den Jungen, sich dort umzuziehen.

Zum Studium nach Köln

1955 begann der Oppauer ein Studium an der Sporthochschule Köln, denn er wollte Sportlehrer werden. Das schloss er 1964 mit dem Staatsexamen ab – nicht ohne auch für die Hochschule etliche Titel zu holen. Zeitgleich erwarb Cornelius beim Landessportbund die Lizenz als Leichtathletiktrainer, später auch für den Breitensport.

Ganz genau sind ihm sämtliche Jahreszahlen und Erfolge im Gedächtnis. Für seinen Verein holte der heute 89-Jährige im Jahr 1957 im 400-Meter-Hürdenlauf eine Goldmedaille beim DJK-Bundessportfest. „Zwei Jahre später erkämpften sich die Leichtathleten des DJK Oppau vier Pfalzmeistertitel“, zählt er auf: Alfred Pfeiffer im Stabhochsprung, Edgar Rausch im Fünfkampf, er selbst im Hürdenlauf über 400 Meter und Rudolf Stuhlfauth im Waldlauf der Altersklasse.

Engagement als Trainer

1964 fing der Oppauer an, sich als Trainer zu engagieren. Fünf Jahre später schlossen sich „seine Leichtathleten“ mit der DJK von Friesenheim, vom Hemshof und der Gartenstadt zum LAV zusammen. Diese Fusion wurde 1969 als drittbeste Mannschaft beim Bundessportfest in Augsburg bestätigt.

1972 bildete Cornelius aus den früheren Leichtathleten die „Montagsgruppe“, denn an einem anderen Tag im Winter war keine Sporthalle verfügbar. Etwas später rief er noch eine „Mittwochsgruppe“ ins Leben. Besagte Montagsgruppe übergab er nach 20 Jahren Übungsleitertätigkeit im Jahr 1986 an Co-Trainer Wolfgang Eisinger. Im Jahr 2014 war auch mit der „Mittwochsgruppe“ Schluss. „Ich wollte selbst nur noch mitmachen und gab meine Lizenz ab – nach 50 Jahren“, erzählt Cornelius.

Gern erinnert er sich auch an die Volleyballspiele gegen die Insassen der JVA Frankenthal. Die habe man als DJK Oppau immer an Buß- und Bettag ausgetragen. „Danach erhielt jeder JVA-Spieler eine Tafel Schokolade.“