Mit Mitsingkonzerten hat Holger Knoblauch vor sechs Jahren in der Friedenskirche begonnen. Nach drei Jahren in China will er jetzt wieder in Ludwigshafen durchstarten.

Gitarre, Rhythmusgerät, Looper und Harmonizer: Sein Equipment bedient Holger Knoblauch bei seinen Mitsingkonzerten Campfire Sing-Along selbst. Das Publikum wählt die Songs aus. Seit seinem Debüt im Februar 2020 in der Friesenheimer Friedenskirche hat er den Auftritt perfektioniert. Nach der Rückkehr von einem dreijährigen Aufenthalt in Singapur soll es jetzt in Deutschland weitergehen.

Etwa 200 Stücke aus einem Repertoire von 80 Interpreten stellt der Friesenheimer zusammen und lässt sein Publikum wählen. Auch kleine Geschichten zu den Songs oder seinen eigenen Bezug dazu erzählt Knoblauch während der Konzerte. Das komme recht gut an, sagt er. Die Mitsingkonzerte erinnern ihn an die Zeit, in der er mit Freunden am Lagerfeuer saß. Lieder wie „Country Roads“ von John Denver und „Über den Wolken“ von Reinhard Mey sind Klassiker, die heute noch gehen. Auch Stücke von Bob Dylan oder Neil Young erinnern an vergangene Tage und werden mitgesungen.

Lieder per QR-Code auswählen

Besucher dürfen nicht nur mitsingen, denn Knoblauch hat Rasseln und Eier, mit denen Gäste den Rhythmus begleiten, im Handgepäck. Nur den Shaker gibt er lediglich an Zuhörer, von denen er weiß, dass er entsprechend gehandhabt wird. Denn wenn jemand direkt vor ihm stehe und völlig aus dem Takt die Reiskörner darin rasseln lasse, sei es schwer, selbst im Rhythmus zu bleiben, erklärt er.

Bei der Musik hätten Chinesen die gleichen Vorlieben wie Deutsche. „Erstaunlich ist auch, dass sie Stücke aus der Neuen Deutschen Welle mitsingen“, berichtet der 56-Jährige. Er hatte dort einen chinesischen Hit im Repertoire, dazu seien die Asiaten total ausgeflippt. Ein Unterschied besteht beim Trinkgeld. In Shanghai legen die Künstler ihre Karte auf die Tische. Mit QR-Code werde es dort überwiesen, was in Deutschland unvorstellbar sei. Was jedoch per QR-Code funktioniert, ist die Auswahl der Lieder.

Hobby in China professioneller ausgebaut

Weihnachten fand bei Familie Knoblauch noch mit Campingmöbeln im Friesenheimer Zuhause statt. Erst Ende Januar kam der Container mit Hab und Gut aus dem dreijährigen Domizil in Singapur an. Die Familie war wegen einer beruflichen Delegation seiner Frau dort. Holger Knoblauch nutzte die Zeit in der chinesischen Metropole, um sein Hobby professioneller auszubauen. „Sicher 100 Auftritte unter dem Motto Campfire Sing-Along waren es innerhalb dieser drei Jahre“, berichtet er. Immer mal wieder lief irgendwann etwas nicht glatt. Das gab ihm die Möglichkeit, nach zu justieren. Sein Anspruch ist es, professionelle Auftritte anbieten zu können. Einen hat der juristische Fachübersetzer seit seiner Rückkehr schon gehabt. Lediglich durch Werbung über einen E-Mail-Verteiler und auf seinem Social-Media-Kanal füllte sich das Irish Pub Irelands Own in Ludwigshafen. „Bekannte, die andere mitgebracht hatten, haben mich vor Ort überrascht.“

Die Favoriten der Besucher kennt er inzwischen genau, „bei ,Highway to Hell’ von AC/DC geht’s immer rund. Weitere sind immer ,It’s My Life’ von Bon Jovi sowie ,99 Luftballons’ von Nena“, sagt Knoblauch. Bei Letzterem bevorzuge er eine nicht so bekannte Reggae-Version, die genauso gefeiert werde wie das Original.

Auch sportlich aktiv

Wenn Mundharmonika und Gitarre beiseitegelegt sind, packt den 56-Jährigen ein weiteres Hobby. Seit der Rückkehr im Dezember hat er sich wieder der Triathlon-Abteilung seines Sportvereins angeschlossen. Momentan sind noch viele Aufgaben an Haus und Garten zu erledigen; sie sind in den drei Jahren beruflicher Abwesenheit aufgelaufen. Danach will er das Training zum Radfahren und Laufen wieder intensivieren. Außerdem hat der Friesenheimer mit alten Weggefährten eine Blues-Band ins Leben gerufen. Alte Songs auf hohem Niveau sind das Ziel. Um die nächsten Termine kümmert er sich bereits.

Infos

www.campfire-singalong.com

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