Die Agentur für Ehrenamt hat ein neues Gesicht. Marion Lichti hat bei LUnited die Leitung des Bereichs Strategie und Finanzen übernommen – und eine „Goldader“ entdeckt.

Die 47-jährige Karlsruherin fühlt sich auf diesem Posten als Nachfolgerin von Sebastian Gillwald komplett am richtigen Ort. „Mein kompletter Lebenslauf kulminierte komplett in dieser Stelle.“

Seit rund zwei Jahren ist LUnited als gemeinsames Projekt von BASF, dem Sozialunternehmen Haus des Stiftens und der Stadt Ludwigshafen mittlerweile am Start. Seither hat sich viel getan, wurden die ersten Vereinsmanager ausgebildet, fanden Vernetzungstreffen statt, in denen sich Vereine und Initiativen der Stadt kennengelernt haben und wurde vor allem der Bekanntheitsgrad der Agentur gesteigert, die die Arbeit im Ehrenamt in und für Ludwigshafen strukturell verbessern soll.

Von der Bühne zum Ehrenamt

Mit Marion Lichti wurde dafür eine Fachfrau gewonnen. Sie kennt nicht nur das Ehrenamt, sondern weiß auch, wie und wo Fördertöpfe dafür bei Bund und Land zur Verfügung stehen. „Ich stamme ursprünglich aus dem Kulturbereich“, berichtet sie. Als freie Kulturmanagerin habe sie in Karlsruhe gearbeitet und dort über Jahre eine kleine Bühne betrieben. Zuletzt war sie siebeneinhalb Jahre im Marketing eines gemeinnützigen IT-Unternehmens, stärkte dort Kooperationen und war immer auf der Suche nach finanzieller Unterstützung. Fähigkeiten, die sie nun bei LUnited einbringen kann: „Die Stellenausschreibung hat genau gepasst.“

Und in Ludwigshafen betritt sie ein bereits gut bestelltes Feld. „Ich bin jetzt seit Anfang Februar hier und habe festgestellt, dass LUnited schon sehr bekannt ist.“ Das sieht auch Thomas Gössing so: „Wir haben nach einem Jahr schon eine sehr große Reichweite – aber das kann und muss noch besser werden.“ Wenn Menschen in Ludwigshafener Vereinen nach Lösungsmöglichkeiten und Vernetzungen suchen, müsse der erste Gedanke die Agentur für Engagement sein.

Tandem für Vernetzung und Hilfe

Gössing ist im Übrigen froh, dass er die Verantwortung wieder teilen kann. „Wir sind auf dem Tandem fahrende Hauptverantwortliche“, begrüßte er seine neue Co-Leitung, nachdem er gut einen Monat lang – Sebastian Gillwald hatte sich zum 31. Dezember zurückgezogen – allein unterwegs war, bis Marion Lichti zum 1. Februar zugestiegen ist. „Der Zug fährt schon. Ich bin aufgesprungen“, sagt sie selbst und ist froh, dass ihre Arbeit nicht bei Null beginnt.

Ihre Aufgabe sieht sie in der Vernetzung und Unterstützung. „Wir wollen nicht den einzelnen Ehrenamtler fördern, sondern das gesamte Ehrenamt an sich voranbringen“, beschreibt Gössing das Aufgabenfeld. Kennenlernen, vernetzen und bündeln, nennt Lichti selbst ihre Jobbeschreibung. Viele Förderangebote auf Bundesebene seien ihr dabei schon bekannt. Landestöpfe will die Badenerin in der Pfalz nun erkunden und möglichst ebenfalls nach Ludwigshafen holen. „Wir könnten zum Beispiel ,Engagierte Kommune’ werden.“ Die Voraussetzungen dafür sieht sie absolut vorhanden, denn ihre ersten Kontakte mit der Stadt seien rundherum positiv: „Ich habe die Menschen hier als offen, herzlich, authentisch, engagiert und charakterstark kennengelernt.“ Menschen, die anpacken. Beste Voraussetzungen für das Ehrenamt also.

Ludwigshafen und seine „Goldader“

Als Beispiel führt sie den Julius-Hetterich-Saal in Maudach an: Eine Veranstaltungsstätte, die durch ehrenamtliches Engagement wiedereröffnet werden konnte. Und davon gibt es in der Stadt noch mehr. „Ludwigshafen sitzt hier auf einer Goldader.“ Und habe dabei gegenüber ihrem bisherigen Arbeitsort Karlsruhe einen klaren Vorteil: „Hier reden die Menschen schon miteinander.“ An anderen Orten müsse das Gespräch erst mühsam in Gang gebracht werden. Marion Lichti brennt schon nach einem Monat für ihre neue Wirkungsstätte.

Und das zu bestellende Feld ist nach wie vor groß. „Wir bauen gemeinsam ein festes Jahresprogramm auf.“ Man wolle fixe Termine im Kalender der Stadt schaffen. So sollen sich beispielsweise die bisherigen Foren verstetigen. Nächster Termin dafür ist der 9. Mai, der in diesem Jahr sogar eine bundesweite Veranstaltung sein wird. Auch die Ausbildung zum Vereinsmanager soll, nach einer Evaluierung der ersten Auflage, wieder ins Programm kommen. Thomas Gössing ist froh, dass er dafür wieder eine Unterstützung an der Seite hat. „Aktuell lebt LUnited noch von Köpfen und Gesichtern und es ist wichtig zu zeigen, dass eine Person davon mittlerweile neu ist.“ Marion Lichti, 47 Jahre, aus Karlsruhe.