Marius Schlageter aus Schifferstadt will die Welt ein bisschen besser machen. Sein Ansporn ist das Motto der Pfadfinder-Bewegung. Der überzeugte „Pälzer Bu“ hat das Pfalzlied bis nach Brasilien getragen – und machte Drogengangster zum Thema seiner Bachelorarbeit.

„Verlasse die Welt ein bisschen besser, als du sie vorgefunden hast.“ So lautet der Leitsatz der Pfadfinder, den sich Marius Schlageter auch als Lebensmotto gesetzt hat. Der 28-Jährige aus Schifferstadt ist Pfadfinder durch und durch. Er gehört seit 20 Jahren der Bewegung an. Mit 16 Jahren war er Gruppenleiter, hat Sternsingeraktionen und Begegnungen mit französischen Gruppen organisiert. „Mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, das war mir schon immer besonders wichtig“ , sagt er.

Einsatz für Europa

Mittlerweile ist er stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), einer Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände mit mehr als sechs Millionen Mitgliedern. Dazu gehören beispielsweise Feuerwehr und Pfadfinder – aber auch kirchliche Verbände. Schlageter beschreibt den DBJR als ein Sprachrohr für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.

Bei seiner ehrenamtlichen Arbeit liegen dem 28-Jährigen vor allem europäische Themen wie Kindheitsarmut oder Nachhaltigkeit am Herzen. Dafür greift er gerne auf seine Erfahrungen mit den Pfadfindern zurück: „Wenn du Leute früh genug triffst, merkst du, dass wir alle gleich sind.“ Begegnungen möglich zu machen, das sei der Schlüssel. Laut Schlageter sei das Friedensarbeit frei nach dem Motto: „Wer sich kennt, schießt nicht aufeinander.“

Der junge Mann mit dem verschmitzten Grinsen steckt viel Energie in seine Überzeugungen. „Die Frage ist nicht, wie ich die Welt verbessern kann – sondern wie mache ich das“, sagt er. „Denn Machen ist wie Wollen – nur geiler.“ Sein großes Ziel ist eine soziale Europäische Union. Dafür setzt sich der Student auch gerne mal stundenlang in den Zug. „Aber ich mag das Zugfahren eigentlich. Das sind meine Ruhemomente“, sagt er.

Ein Boomerang-Kind

Normalerweise wohnt Marius Schlageter in Mainz, während des Corona-Lockdowns sei er aber wieder zu seinen Eltern nach Schifferstadt gezogen. „Ich gehöre zu den typischen Boomerang-Kindern. In jungen Jahren wollten wir alle weg von zu Hause, jetzt kommen wir nach und nach wieder. Auch, wenn es bei mir erstmal nur auf Zeit ist“, sagt er. Nach seinem Abitur 2012 am Max-Planck-Gymnasium in Ludwigshafen hat es ihn nach Portugal gezogen. „Ich wollte schon immer mal in Lissabon leben – also hab ich das einfach ausprobiert.“ Wie lange er letztendlich dort bleiben wollte, habe er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst. „Am Ende hatte ich dann eine Wohnung und einen Job im Callcenter“, erinnert er sich. Nach einem Jahr ging es für ein Politik- und Portugiesisch-Studium in Mainz wieder nach Deutschland.

Dann das nächste Abenteuer: „Ich habe für zehn Monate in Brasilien gelebt, studiert und dort in Favelas gearbeitet.“ Das sei eine besonders prägende Erfahrung gewesen, die ihn zu seiner Bachelor-Abschlussarbeit inspiriert habe: Die Rolle von Drogengangstern in den Favelas von Rio. „Ich war davon beeindruckt, welchen Einfluss diese Menschen an solchen Orten tatsächlich haben können“, sagt Schlageter. Momentan studiert der 28-Jährige Friedens- und Konfliktforschung im Master in Darmstadt und Frankfurt.

Heimat in der Pfalz

Trotz der vielen Ortswechsel ist der Pfadfinder ein waschechter Pälzer Bu. „Wie heißt es so schön: Onnerschtwu is onnerscht, und halt net wie in de Palz“, sagt er stolz. Das Pfälzer Heimatgefühl habe er sogar bis nach Brasilien getragen. So erinnert sich Schlageter begeistert daran, als er mit einem Freund aus der Heimat in einem kleineren Grill-Restaurant gestanden und der Besitzer sich ebenfalls als Pfälzer zu erkennen gegeben habe. „Da haben wir in Brasilien, praktisch mitten im Dschungel, das Pfalzlied geträllert. Das war schon lustig.“

Er sei froh, momentan wieder in der Heimat zu sein. Durch die Lockerungen in der Corona-Pandemie könne er auch wieder als DJ auf Hochzeiten auflegen. Erst kürzlich sei er sogar selbst Trauzeuge auf der Hochzeit eines sehr guten Freundes gewesen. Sich selbst bald niederzulassen, daran denkt der 28-Jährige aber nicht wirklich: „Ich gucke, was ich noch so machen kann – der Rest ergibt sich von allein.“ Die Arbeit mit und für Jugendliche stehe in jeden Fall gerade an erster Stelle. „Viele sagen immer: Die Jugend ist die Zukunft. Dabei ist sie doch schon längst Gegenwart. Wir müssen jetzt etwas tun, nicht erst, wenn es zu spät ist.“