Zum 23. Mal geht es am Wochenende vom 26. bis zum 28. Juli in der Ludwigshafener Innenstadt laut, bunt und verrückt zu: Dann wird das Internationale Straßentheaterfestival viele Tausende Besucher anlocken.

70 Künstler und Gruppen

In einen „magischen Schauplatz voller Artistik, Tanz, Theater und Musik“, wie die Stadt Ludwigshafen schreibt, verwandeln in diesem Jahr über 70 Künstler und Gruppen die Stadt. Sie kommen aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien, Italien, Chile und Deutschland. Besucher des bei Kindern und Erwachsenen beliebten Straßentheaterfestivals wissen, was das bedeutet: Es wird jongliert und getanzt, gesungen und musiziert – und vor allem: ins Reich der Fantasie entführt. Das Festival findet vor dem Kulturzentrum Das Haus und auf dem Platz der Deutschen Einheit statt sowie auf der Rheinschanzenpromenade bis zur Konrad-Adenauer-Brücke. Das komplette Programm möchten Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) und Festivalleiterin Monika Schill am Freitag, 12. Juli, der Öffentlichkeit vorstellen.heß