Das sei vorerst das letzte Stück, das sie spielen werden, verkündete Vincent Peirani vor der Zugabe. Ein „emotionaler Moment“ also, denn wie alle Musiker und Künstler in Deutschland und vielen anderen Ländern nimmt der neuerliche Lockdown dem französischen Akkordeonspieler und seinem Partner Emile Parisien jegliche Auftrittsmöglichkeit. Dabei sind die beiden gerade in Hochform, das Konzert beim Festival Enjoy Jazz wurde zum besonderen Ereignis.

Schon immer war die Mannheimer Christuskirche bei diesem Festival ein Ort für die besonderen Begegnungen. Hier fanden die legendären Duo-Abende von Brad Mehldau mit Joshua Redman und Charlie Haden statt. Diesmal trugen zur Besonderheit auch die pandemiebedingten Umstände bei. Der lichte, kreisrunde Jugendstilbau war nur sparsam besetzt, die Besucher hatten sich hinter Stoffmasken und dicken Schals verschanzt. Dennoch hatten die beiden Musiker die Menschen schnell für sich gewonnen, ließen sich umgekehrt von der zunehmenden Begeisterung durch ihr Programm tragen.

Stilistisch offenes, grandioses Duo

Seit zehn Jahren bereits kennen sich die beiden. Peirani stammt aus Nizza, hat mit elf Jahren angefangen Akkordeon zu spielen, hat sich mit seinem in der klassischen Musik ungewohnten Instrument auch am Pariser Konservatorium durchgesetzt und reihenweise Preise abgeräumt. Während eines Krankenhausaufenthalts ist sein Interesse am Jazz entstanden, seit zwei Jahrzehnten ist der 40-Jährige in der europäischen Jazzszene ein gefragter Mann. Emile Parisien stammt ebenfalls aus Südfrankreich, spielt seit Jugendzeiten Saxophon, hat sich beim Studium in Toulouse aber auch mit Komposition und zeitgenössischer Musik beschäftigt. Mit eigenen Bands hat sich der 38-Jährige genauso einen Namen gemacht wie als gefragter Mitspieler.

In der Band des Schweizer Schlagzeugers Daniel Humair haben sie sich dann kennengelernt und nach einem fehlgeschlagenen ersten Versuch zu einem grandiosen Duo zusammengefunden. Stilistisch sind sie sehr offen, auf ihrem ersten Album „Belle Epoque“ fanden sich Jazzstücke von Sidney Bechet und Duke Ellington, aber auch eigene Kompositionen, die sich unbeschwert zwischen zeitgenössischer Musik, Jazz und französischem Valse Musette bewegen. Das neue Album „Abrazo“, das nun in Mannheim vorgestellt wurde, ist dem Tango gewidmet, bringt Klassiker des Genres von Astor Piazzolla, Tomas Gubitsch und Xavier Gugat, aber auch einen Ragtime von Jelly Roll Morton und eine Bearbeitung des düsteren Popsongs „Army Dreamers“ von Kate Bush. „F.T.“ ist ein kurzes Stück von Peirani betitelt, ein „funky Tango“, dem es tatsächlich auf skurrile Weise gelingt, die beiden unvereinbaren Rhythmen irgendwie unter einen Hut zu bringen.

Klangmaschine voller Überraschungen

Dass solch stilistische Vielfalt ganz wunderbar zusammengeht, hat mit der Spielweise der beiden zu tun. Virtuos beherrschen sie jedes Genre, suchen gleichzeitig nach einem Weg zu dessen Überschreitung. Melodische Leichtigkeit und tänzerische Eleganz können auf fast unmerkliche Weise in jazzige Intensität und ungestüme Expression umschlagen. Peiranis Knopfakkordeon wird zu einer Klangmaschine voller Überraschungen, swingt gerade noch folkloristisch dahin, um wenig später perkussive Kraft und grollendes Orgelgewitter zu entfalten. Auch Parisien lässt seine Improvisationen gerne einschmeichelnd angenehm durch die Harmonien jagen, bis er doch die Bremse lockert und schubweise gleißende Klangenergie freisetzt. Dann hält es ihn auch nicht mehr auf seinem Hocker, er rückt dann dem Mikrofon gefährlich nahe aufs Gestänge und schlenkert lustig mit den Beinen, als ließe sich selbst mit diesen Körperteilen noch zusätzliche Energie ins hochgerissene Sopransaxophon umleiten.

Am Ende gab es vom Publikum so viel begeisterten Applaus, wie angesichts von Hygieneabstand und Mund-Nasen-Schutz möglich war, und besagten emotionalen Moment, über den erst mal nur Tonträger hinweghelfen werden.