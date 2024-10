Das Hospiz Elias in der Steiermarkstraße 12 ( Gartenstadt) bietet am Samstag, 26. Oktober, 10 bis 14 Uhr, einen Letzte-Hilfe-Kurs an, der Basiswissen der Hospizbegleitung vermittelt. Bis 23. Oktober kann man sich per E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de oder unter Telefon 0621 6355470 anmelden. Teilnahmegebühr: 25 Euro.

Für die feste Trauergruppe beginnt ein neuer Kurs ab Montag, 28. Oktober, 18 Uhr. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die sich intensiver mit den Themen der Trauer auseinandersetzen möchten. Die Termine für elf Themenabende und einen Abschlussabend werden beim ersten Treffen abgesprochen. Die beiden ersten Abende dienen der Orientierung, erst danach ist die Kursgebühr von 110 Euro fällig. Die Veranstaltungen finden unter der Leitung der zertifizierten Trauerbegleiter Gabriele Kettenhofen und Dietmar Breininger statt. Anmeldung per E-Mail an trauer@hospiz-elias.de oder unter Telefon 0621 6355470.